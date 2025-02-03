Власти Эстонии призвали граждан запастись продуктами и настольными играми

Представитель эстонского бюро по предупреждению рисков Кайса Нийло заявила, что власти Эстонии призвали граждан запастись продуктами, водой, лекарствами и настольными играми на фоне возможного отключения электричества после ее выхода из энергосистемы БРЭЛЛ. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Нийло отметила, что самым важным являются запасы еды и воды.

«Воды необходимо три литра на человека в сутки. Еда должна быть длительного хранения, которую ваша семья ест. Конечно, запасенная еда должна быть такой, которую можно употреблять сразу, то есть не требующей длительного приготовления. <...> Если мы говорим об основной необходимости, то, конечно, это проверка лекарств», — сказала она.

Нийло также рекомендовала рассмотреть возможность использования альтернативных источников освещения и не забывать о досуге. В качестве примера она привела настольные игры или карты. Она призвала жителей убедиться в наличии батареек, радиоприемника и горелки на газу, а также не забыть заправить машину.

В июле 2023 года страны Прибалтики договорились выйти из энергосистемы БРЭЛЛ к началу 2025 года. В планах ведомств республик было синхронизироваться с европейскими системами.

В июле 2024 года министерство энергетики Литвы сообщило, что страны Прибалтики собираются покинуть энергетическую систему в феврале 2025 года. Предполагалось, что Россию и Белоруссию уведомят об этом за шесть месяцев до запланированного выхода из БРЭЛЛ.

Ранее эстонцы начали скупать электрогенераторы перед отключением энергосистемы от России.