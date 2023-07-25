Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Прибалтика планирует выйти из единой с Россией энергосистемы

Страны Прибалтики договорились выйти из БРЭЛЛ к началу 2025 года

close
100%
Depositphotos

Страны Прибалтики договорились выйти из энергосистемы стран Балтии, России и Белоруссии (БРЭЛЛ) к началу 2025 года, сообщает «Sputnik. Литва».

«Данное решение принято с учетом изменившейся ситуации с геополитической безопасностью в регионе <...>. Оно подтверждает единство стран Балтии в достижении общих целей энергетической безопасности», — указано в сообщении Министерства энергетики Литвы.

В планах соответствующих ведомств прибалтийских республик в августе 2024 года уведомить своих партнеров о совместном решении не продлевать контракт и до февраля 2025 года синхронизироваться с европейскими энергосистемами.

Ранее литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid провел тест работы в режиме, изолированном от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).

Ранее энергосистема Калининградской области подтвердила надежность работы в изолированном режиме.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях