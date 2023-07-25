Прибалтика планирует выйти из единой с Россией энергосистемы

Страны Прибалтики договорились выйти из энергосистемы стран Балтии, России и Белоруссии (БРЭЛЛ) к началу 2025 года, сообщает «Sputnik. Литва».

«Данное решение принято с учетом изменившейся ситуации с геополитической безопасностью в регионе <...>. Оно подтверждает единство стран Балтии в достижении общих целей энергетической безопасности», — указано в сообщении Министерства энергетики Литвы.

В планах соответствующих ведомств прибалтийских республик в августе 2024 года уведомить своих партнеров о совместном решении не продлевать контракт и до февраля 2025 года синхронизироваться с европейскими энергосистемами.

Ранее литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid провел тест работы в режиме, изолированном от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).

Ранее энергосистема Калининградской области подтвердила надежность работы в изолированном режиме.