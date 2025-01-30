Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эстонцы скупают электрогенераторы перед отключением энергосистемы от России

В Эстонии возросли продажи генераторов перед отключением энергосистемы от РФ
close
Валерий Мельников/РИА Новости

Жители Эстонии начали активно приобретать генераторы, увеличив спрос на них «в несколько десятков раз» в преддверии отключения эстонской энергосистемы от российской, которое ожидается в феврале, сообщает телерадиокомпания ERR.

«Десинхронизация эстонской энергосистемы от российской, которая должна произойти на следующей неделе, повлияла на продажи генераторов. Например, в январе в магазинах Bauhof было куплено в несколько десятков раз больше генераторов, чем в том же месяце прошлого года», — говорится в сообщении.

По информации вещателя, наибольший прирост продаж наблюдается в интернет-магазинах, где представлен более широкий выбор товаров. Директор отдела коммерческих продаж и интернет-торговли Bauhof Прийт Вао отметил, что спрос на генераторы возрос в десятки раз, и некоторые модели уже распроданы. Цены на генераторы варьируются от €351 до €3532.

В прошлом году операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы к 8 февраля 2025 года. 8 февраля 2025 года энергосистемы стран Балтии отключатся от соединения с системой IPS/UPS и начнут совместное испытание работы своих энергосистем в режиме энергетического острова. Синхронизация с частотой континентальной Европы произойдет 9 февраля

Ранее премьер Эстонии допустил трехдневное отключение электроснабжения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами