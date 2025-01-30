Эстонцы скупают электрогенераторы перед отключением энергосистемы от России

Жители Эстонии начали активно приобретать генераторы, увеличив спрос на них «в несколько десятков раз» в преддверии отключения эстонской энергосистемы от российской, которое ожидается в феврале, сообщает телерадиокомпания ERR.

«Десинхронизация эстонской энергосистемы от российской, которая должна произойти на следующей неделе, повлияла на продажи генераторов. Например, в январе в магазинах Bauhof было куплено в несколько десятков раз больше генераторов, чем в том же месяце прошлого года», — говорится в сообщении.

По информации вещателя, наибольший прирост продаж наблюдается в интернет-магазинах, где представлен более широкий выбор товаров. Директор отдела коммерческих продаж и интернет-торговли Bauhof Прийт Вао отметил, что спрос на генераторы возрос в десятки раз, и некоторые модели уже распроданы. Цены на генераторы варьируются от €351 до €3532.

В прошлом году операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы к 8 февраля 2025 года. 8 февраля 2025 года энергосистемы стран Балтии отключатся от соединения с системой IPS/UPS и начнут совместное испытание работы своих энергосистем в режиме энергетического острова. Синхронизация с частотой континентальной Европы произойдет 9 февраля

Ранее премьер Эстонии допустил трехдневное отключение электроснабжения.