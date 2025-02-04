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Бизнес-сообщество РФ предложило способы урегулирования сферы миграции

РБК: бизнес предложил систему «Знай своего мигранта»
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Екатерина Сычкова/URA.RU/Global Look Press

Российские бизнесмены внесли предложения по урегулированию сферы миграции, пишет РБК.

По информации издания, бизнес предлагает контролировать мигрантов с помощью цифровых сервисов, снятия ограничений для межрегионального найма и софинансирования ДМС.

Отмечается, что сервис «Знай своего мигранта» будет помогать иностранцам в адаптации — пользователи смогут обучаться разговорному русскому языку. Также бизнесмены намерены заняться проблемой, связанной с предоставлением работы мигрантам, которые не имеют оснований для пребывания на территории России.

Как пояснил источник издания, государство сможет определить обязательный перечень документов, которые бизнес сможет проверять самостоятельно посредством этого сервиса.

До этого первый замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда», что апрель станет последним месяцем законного пребывания в России мигрантов-нелегалов.

Ранее Медведев призвал выдворять из РФ мигрантов с наркозависимостью.

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