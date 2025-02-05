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В России вступил в силу миграционный режим высылки нелегальных иностранцев

В России с 5 февраля действует миграционный режим высылки нелегалов-иностранцев
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ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

5 февраля в России вступает в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально находящихся в стране иностранных граждан. Об этом сообщает сайт МВД Российской Федерации.

В соответствии с ним иностранцы-нелегалы подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения из страны. Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод таких граждан. В частности, они не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, в том числе недвижимое, пользоваться услугами банков.

При неоднократном нарушении мигрантом установленных ограничений и запретов в отношении него принимаются решения о депортации и о помещении в специальное учреждение министерства внутренних дел.

4 февраля в МВД рассказали, кого будут включать в реестр контролируемых лиц.

Ранее бизнес-сообщество РФ предложило способы урегулирования сферы миграции.

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