В России вступил в силу миграционный режим высылки нелегальных иностранцев

5 февраля в России вступает в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально находящихся в стране иностранных граждан. Об этом сообщает сайт МВД Российской Федерации.
В соответствии с ним иностранцы-нелегалы подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения из страны. Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод таких граждан. В частности, они не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, в том числе недвижимое, пользоваться услугами банков.
При неоднократном нарушении мигрантом установленных ограничений и запретов в отношении него принимаются решения о депортации и о помещении в специальное учреждение министерства внутренних дел.
4 февраля в МВД рассказали, кого будут включать в реестр контролируемых лиц.
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