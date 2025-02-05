Московские силовики начали проверку Павелецкого вокзала из-за анонимной угрозы

В Москве на Павелецком вокзале начали проверку из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей правопорядка.

По данным собеседника агентства, эвакуация людей и сотрудников не проводится. Он добавил, что в ведомство поступил звонок с неизвестного номера с угрозой взрыва.

Подробности инцидента неизвестны.

4 февраля экстренные службы проверили информацию о минировании остановки в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. На остановке на улице Морская набережная нашли коробку с торчащими проводами. Территория вокруг остановки была оцеплена, движение перекрыто.

30 января стало известно, что главный вход в Зимний дворец Эрмитажа в Санкт-Петербурге временно закрыт из-за сообщения об угрозе безопасности. Позднее Эрмитаж возобновил работу после сообщения об угрозе безопасности.

Ранее в Якутске «заминировали» несколько школ.