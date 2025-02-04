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Появилась информация о возможном минировании остановки в Петербурге

В Петербурге экстренные службы проверяют информацию о минировании остановки
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Живем на Васильевском | Васильевский остров/VK

Экстренные службы проверяют информацию о минировании остановки в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал 78.

По данным источника, на остановке по адресу: Морская набережная, 9 находится коробка, из которой торчат провода.

Территория вокруг остановки оцеплена, движение перекрыто. На опубликованном снимке видны сотрудники правоохранительных органов.

Есть ли угроза взрыва — пока не сообщается.

30 января стало известно, что главный вход в Зимний дворец Эрмитажа в Санкт-Петербурге временно закрыт из-за сообщения об угрозе безопасности. Позднее Эрмитаж возобновил работу после сообщения об угрозе безопасности.

За неделю до этого посетителей Эрмитажа эвакуировали по аналогичной причине. Тогда из музея экстренно вывели более трех тысяч гостей.

Ранее в Якутске «заминировали» несколько школ.

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