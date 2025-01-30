Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрмитаж закрыли из-за угрозы безопасности

Главный вход в Зимний дворец Эрмитажа временно закрыт из-за сообщения об угрозе
close
Ultraskrip/Shutterstock/FOTODOM

Главный вход в Зимний дворец Эрмитажа в Санкт-Петербурге временно закрыт из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Сегодня, 30 января 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности Зимнего дворца.
Главный вход в здание временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений», — говорится в публикации.

В музее добавили, что в настоящее время вход в Главный музейный комплекс организован через Шуваловский проезд по адресу: Миллионная, 37/Дворцовая набережная, 36.

Также в Эрмитаже сообщили, что посетители, у которых есть входные билеты на сегодняшний день, смогут посетить Главный музейный комплекс сегодня позже или в любой другой день. О возобновлении работы в прежнем режиме будет сообщено позже.

24 января посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за угрозы безопасности. Причиной эвакуации стало анонимное сообщение с угрозами. Из музея из-за поступившего сообщения эвакуировали порядка 3,3 тыс. посетителей.

На следующий день после «минирования» государственного музея возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее Голикова представила Путину концепцию будущего филиала Эрмитажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами