Эрмитаж закрыли из-за угрозы безопасности

Главный вход в Зимний дворец Эрмитажа в Санкт-Петербурге временно закрыт из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Сегодня, 30 января 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности Зимнего дворца.

Главный вход в здание временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений», — говорится в публикации.

В музее добавили, что в настоящее время вход в Главный музейный комплекс организован через Шуваловский проезд по адресу: Миллионная, 37/Дворцовая набережная, 36.

Также в Эрмитаже сообщили, что посетители, у которых есть входные билеты на сегодняшний день, смогут посетить Главный музейный комплекс сегодня позже или в любой другой день. О возобновлении работы в прежнем режиме будет сообщено позже.

24 января посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за угрозы безопасности. Причиной эвакуации стало анонимное сообщение с угрозами. Из музея из-за поступившего сообщения эвакуировали порядка 3,3 тыс. посетителей.

На следующий день после «минирования» государственного музея возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее Голикова представила Путину концепцию будущего филиала Эрмитажа.