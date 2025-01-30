Эрмитаж вернулся к штатному режиму работы после сообщения анонима об угрозе

Эрмитаж возобновил работу после сообщения об угрозе безопасности. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале музея.

В сообщении музея говорится, что его работники совместно с сотрудниками Росгвардии осмотрели экспозиционные и другие залы. Подозрительных предметов они не обнаружили.

30 января стало известно, что главный вход в Зимний дворец Эрмитажа в Санкт-Петербурге временно закрыт из-за сообщения об угрозе безопасности.

За неделю до этого посетителей Эрмитажа эвакуировали по аналогичной причине. Тогда из музея экстренно вывели более трех тысяч гостей.

На следующий день после «минирования» государственного музея возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Подобный случай происходил в Эрмитаже в мае прошлого года. Неизвестные сообщили о минировании музея, поэтому сотрудники вывели посетителей из помещений.

Ранее Голикова представила Путину концепцию будущего филиала Эрмитажа.