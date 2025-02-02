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В Якутске «заминировали» несколько школ

В Якутске усилили меры безопасности в школах после сообщений с угрозами
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Depositphotos

В школы Якутска поступило несколько анонимных сообщений о якобы заложенных в учреждениях взрывных устройствах. Об этом сообщает в Telegram-канале городское управление образования.

Там заявили, что такую информацию незамедлительно проверяют правоохранители, в школах принимаются меры, чтобы обезопасить учащихся. Учреждения продолжат работу в очном формате, но патрулирование сотрудниками полиции около них будет усилено.

В посте отдельно отмечается, что родители в праве самостоятельно решать, пойдет ли их ребенок в школу. Об этом они должны проинформировать классного руководителя.

В региональном управлении МВД уточнили, что сообщения о «минировании» поступили в две школы. Проверка показала, что они не советуют действительности. В МВД напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма можно лишиться свободы на срок до десяти лет.

В конце января в Санкт-Петербурге несколько раз «минировали» Эрмитаж.

Ранее мэрия Липецка получила сообщение о минировании 10 школ.

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