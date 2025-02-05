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Юрист объяснил смысл ужесточения законодательства о мигрантах

Юрист Андрейцо: новые нормы о мигрантах исключат правовые тупики и разгрузят суды
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Илья Московец/URA.RU/Global Look Press

В России ужесточили миграционную политику в первую очередь для снижения преступности, разгрузки судов и усиления ответственности приезжих граждан. По сути, это сделано для устранения возникавших ранее правовых тупиков, объяснил 360.ru юрист Сергей Андрейцо.

Комментируя опасения некоторых специалистов о том, что новые нормы могут создать коррупционные риски, юрист отметил, что это не так – они и раньше были, а новые нормы, по сути, не привносят в этом плане ничего нового.

«Кардинально ничего в худшую сторону не поменяется по большому счету. <…> Разница будет просто в том, что это снизит нагрузку на суды», — объяснил он.

В частности, по новым нормам при выдворении из страны несовершеннолетних мигрантов вместе с ними будут уезжать их родители. Раньше, по словам Андрейцо, с этим были проблемы, то есть существовали правовые тупики, когда в судах возникали вопросы, нужно ли выдворять детей с родителями. Решение этой проблемы усилит ответственность и позволит избавиться от иностранных граждан, совершающих преступления, подчеркнул эксперт.

До этого были проблемы с содержанием мигрантов в центрах, суды шли неохотно на такую меру, были и другие юридические препоны – теперь их стараются убрать, заключил юрист.

Напомним, с сегодняшнего дня в России вступила в силу норма, по которой иностранные граждане, дети которых будут признаны нежелательно пребывающими на территории России, получат аналогичный статус. Кроме того, сотрудники МВД смогут самостоятельно принимать решения о выдворении из страны иностранных граждан и лиц без гражданства за некоторые правонарушения – несоблюдение правил въезда, нарушение режима пребывания или проживания в стране.

Также в России создадут реестр мигрантов-нарушителей на базе МВД. В него будут включаться лица, чей срок разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента, разрешения на работу или трудового договора истечет, а также те, кому отказали в предоставлении статуса беженца.

ФСБ ранее выявила группу по организации незаконной миграции в Нижнем Новгороде.

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