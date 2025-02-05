Сотрудники МВД смогут выдворять иностранцев из России

Сотрудников МВД России наделили полномочиями, по которым они смогут самостоятельно принимать решения об административном выдворении из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства за некоторые правонарушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий закон, который вступил в силу с 5 февраля.

Согласно действующим до этого нормам, административное выдворение иностранцев и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации как мера административного наказания могла назначаться судьей, а в случае совершения административного правонарушения при въезде в страну — должностными лицами пограничной службы. Теперь и должностные лица МВД смогут назначать административное выдворение.

Принимать решения о выдворении будет несколько категорий правоохранителей. Речь идет о начальниках и заместителях глав территориальных органов, руководителях структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов и их заместителях, глав структурных подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД. Кроме того, начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители будут иметь право назначать выдворение за совершение отдельных правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания иностранцев в России.

Также законом вводятся полномочия должностных лиц органов внутренних дел по помещению иностранных граждан, которым назначено выдворение в принудительной форме, в специальные учреждения на 48 часов. Помимо этого, устанавливается административная ответственность для физлиц и юрлиц за оказание иностранцу, внесенному в реестр контролируемых лиц, услуг, предоставление которых запрещается.

Мигрант подлежит выдворению за несоблюдение правил въезда, нарушение режима пребывания или проживания в стране (ст. 18.8 КоАП РФ).

С 5 февраля в России начинает работу реестр контролируемых лиц — база данных МВД, куда включат иностранцев, незаконно находящихся в стране.

Ранее Медведев призвал выдворять из РФ мигрантов с наркозависимостью.