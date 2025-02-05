Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудники МВД смогут выдворять иностранцев из России

Должностные лица МВД получили полномочия выдворять мигрантов из России
close
Global Look Press

Сотрудников МВД России наделили полномочиями, по которым они смогут самостоятельно принимать решения об административном выдворении из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства за некоторые правонарушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий закон, который вступил в силу с 5 февраля.

Согласно действующим до этого нормам, административное выдворение иностранцев и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации как мера административного наказания могла назначаться судьей, а в случае совершения административного правонарушения при въезде в страну — должностными лицами пограничной службы. Теперь и должностные лица МВД смогут назначать административное выдворение.

Принимать решения о выдворении будет несколько категорий правоохранителей. Речь идет о начальниках и заместителях глав территориальных органов, руководителях структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов и их заместителях, глав структурных подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД. Кроме того, начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители будут иметь право назначать выдворение за совершение отдельных правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания иностранцев в России.

Также законом вводятся полномочия должностных лиц органов внутренних дел по помещению иностранных граждан, которым назначено выдворение в принудительной форме, в специальные учреждения на 48 часов. Помимо этого, устанавливается административная ответственность для физлиц и юрлиц за оказание иностранцу, внесенному в реестр контролируемых лиц, услуг, предоставление которых запрещается.

Мигрант подлежит выдворению за несоблюдение правил въезда, нарушение режима пребывания или проживания в стране (ст. 18.8 КоАП РФ).

С 5 февраля в России начинает работу реестр контролируемых лиц — база данных МВД, куда включат иностранцев, незаконно находящихся в стране.

Ранее Медведев призвал выдворять из РФ мигрантов с наркозависимостью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами