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В России появится реестр мигрантов-нарушителей

В России создается реестр мигрантов-нарушителей на базе МВД
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Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

Правительство России постановило создать реестр мигрантов-нарушителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный акт.

Реестр будет создан на базе министерства внутренних дел России. Постановление о его создании вступит в силу 5 февраля. Список нарушителей будет создаваться в два этапа с помощью системы миграционного учета. На втором этапе его разработки данные из реестра будут предоставляться как государственным органам, так и другим пользователям.

В число нарушителей будут включаться лица, чей срок разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента, разрешения на работу или трудового договора истечет. Кроме того, в список попадут лица, которым отказали в предоставлении статуса беженца или даже в рассмотрении ходатайства о предоставлении такого статуса, а также осужденные судом других государств иностранцы.

Внесение в реестр нарушителей предполагает ограничения для перемещения иностранцев внутри РФ, также включенным в список мигрантам будет запрещено вступать в брак, открывать банковский счет и юридическое лицо и осуществлять банковские операции.

До этого в МВД заявили, что в России нелегально находятся 670 тысяч мигрантов.

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