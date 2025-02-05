В РФ вступили в силу меры против родителей детей-мигрантов

В России мигрантов признают нежелательными, если их дети получат такой статус

Иностранные граждане, дети которых будут признаны нежелательно пребывающими на территории России, получат аналогичный статус. Эта норма вступила в силу 5 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ МВД РФ.

«Если иностранный гражданин не достиг 18-летнего возраста, то при подготовке материалов и проекта решения о нежелательности пребывания такого гражданина одновременно осуществляется подготовка материалов и проекта решения о нежелательности пребывания в отношении находящегося в Российской Федерации иностранного гражданина, являющегося его законным представителем», — сказано в документе.

Согласно действующему законодательству, решение о нежелательности пребывания иностранца в России может быть принято в случаях нарушений при въезде в страну, при отсутствии либо утрате документов, подтверждающих право находиться или проживать в государстве, в случаях уклонения от выезда из России по истечении допустимого срока, а также при нарушении правил транзитного проезда.

Кроме того, признать нежелательным пребывание или проживание иностранца или лица без гражданства в РФ можно, если человек создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности страны, общественному порядку или здоровью населения.

Если мигрант получил такой статус, он обязан выехать из России в отведенный срок. В противном случае он подлежит депортации.

Ранее Медведев назвал число детей мигрантов, обучающихся в российских школах.