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ФСБ выявила группу по организации незаконной миграции в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде ФСБ раскрыла сеть по легализации мигрантов

В Нижнем Новгороде сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали группировку, которая занималась организацией незаконной миграции. Об этом сообщает местное издание NewsNN в Telegram-канале.

По данным канала, с февраля 2023 года злоумышленники помогли более 5 тыс. нелегальных мигрантов остаться на территории России. Операцию по предотвращению деятельности организации провели сотрудники управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям совместно с УФСБ по Нижегородской области.

В публикации говорится, что в обмен на помощь в незаконном пребывании на территории РФ участники группировки получали денежное вознаграждение.

До этого Южно-Сахалинский городской суд приговорил восемь жителей Сахалинской области к лишению свободы за организацию незаконной миграции.

По данным следствия, участники группы организовывали незаконное пребывание иностранцев на территории России за денежное вознаграждение. В частности, они обеспечивали их фиктивными трудовыми и гражданско-правовыми договорами. Стоимость услуги достигала 30 тыс. рублей.

Ранее полиция ликвидировала 70 притонов с нелегальными мигрантами в Москве.

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