Число погибших в результате стрельбы в шведской школе увеличилось

Количество погибших после стрельбы в школе в Эребру выросло до 11

Число погибших в результате стрельбы в школе в шведском Эребру увеличилось до 11, количество пострадавших уточняется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей полиции.

«На данный момент известно об 11 погибших в результате инцидента. Число пострадавших все еще неизвестно», — заявил источник.

Полицейские подтвердили, что вооруженное нападение произошло в кампусе Risbergska, в котором занимаются обучением взрослых. По словам представителей правопорядка, мотивы преступника неизвестны, однако одна из версий подразумевает, что он действовал по идеологическим мотивам.

До этого глава правительства Швеции Ульф Кристерссон назвал стрельбу в школе для взрослых в городе Эребру самой страшной за всю историю страны. По его словам, на данный момент трудно осознать масштабы случившегося.

Днем 4 февраля произошла стрельба в школе Campus Risbergska в Эребру примерно в 200 километрах от Стокгольма. До этого сообщалось о 10 погибших. Полиция предполагает, что преступник действовал один. Он пользовался автоматическим оружием.

Король Швеции Карл XVI Густав выразил соболезнования пострадавшим. Он поблагодарил полицию, спасательную службу и врачей за спасение жизней людей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стрельба произошла в школе в американском штате Теннесси.