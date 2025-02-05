Самый страшный расстрел в истории Швеции. В школе в Эребру погибли 10 человек

Премьер Швеции назвал стрельбу в школе в Эребру самой страшной в истории страны

Во вторник, 30 января, в шведском городе Эребру в 200 км от столицы произошла трагедия: в результате стрельбы в образовательном центре для взрослых погибло около 10 человек. Этот инцидент стал самым смертоносным в истории Швеции за последние годы. Полиция считает, что стрелок, вероятно, среди погибших, однако его мотивы остаются неизвестными. Версия о терроризме пока не рассматривается.

30 января, в шведском городе Эребру произошла трагедия, в результате которой погибли 10 человек. Стрельба, произошедшая в образовательном центре для взрослых, стала самым смертоносным инцидентом с применением огнестрельного оружия в Швеции за последние годы.

Терроризм не рассматривается

Инцидент произошел в школе Risbergska для взрослых, расположенной в 200 км к западу от Стокгольма. Это учреждение, предоставляющее образование тем, кто не завершил формальное обучение или не смог получить необходимые для поступления в университет оценки, находится на кампусе, где также располагаются школы для детей.

Стрельба, по данным полиции, была совершена одним человеком, однако его мотивы остаются неизвестными. На пресс-конференции местный начальник полиции Роберто Эйд Форест сообщил, что стрелок, вероятно, был среди убитых. Террористический мотив в настоящее время не рассматривается.

Полиция сообщила об «около 10» погибших, но предупредила, что их число может вырасти, поскольку несколько человек получили серьезные ранения и находятся в больнице.

По меньшей мере четверым проведены операции.

«Мы знаем, что сегодня здесь погибло около 10 человек. Причина, по которой мы не можем сейчас сказать точнее, заключается в том, что масштаб инцидента очень велик», — сказал Форест, добавив, что расследование продолжается.

«Люди вытаскивали раненых»

54-летняя учительница Мария Пегадо рассказала Reuters, как она и ее ученики в панике выбежали из здания после того, как кто-то распахнул дверь и крикнул, что необходимо покинуть помещение.

«Я вывела своих учеников в коридор, и мы побежали. Вскоре услышала два выстрела, но нам удалось выбраться», — поделилась Пегадо.

На улице она увидела, как люди пытались помочь раненым:

«Я видела, как люди вытаскивали раненых, сначала одного, потом другого. Я поняла, что это очень серьезно».

Другая учительница Лена Варенмарк рассказала шведскому общественному радио SVT, что она слышала около 10 выстрелов недалеко от своего кабинета.

«Парень рядом со мной был ранен в плечо. Он сильно истекал кровью. Когда я оглянулась, то увидела трех человек на полу, истекающих кровью», — рассказала телеканалу TV4 Sweden одна из учениц школы, назвавшая только свое имя – Марва.

«Мы видели много полицейских с оружием наготове, — рассказал 42-летний Лингам Туомаки, живущий неподалеку. – Мы были дома и услышали шум снаружи».

«Кошмар, который никто не должен испытать»

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал инцидент самым страшным массовым расстрелом в истории страны.

«Трудно осознать весь масштаб произошедшего. Сегодня Швеция погрузилась в темные часы», — сказал премьер, выражая соболезнования семьям погибших.

Кристерссон назвал этот день «очень болезненным для всех в Швеции».

«Находиться в классе, опасаясь за свою жизнь, — это кошмар, который никто не должен испытать», — написал Кристерссон в X.

Министр юстиции Гуннар Стрёммер выразил соболезнования пострадавшим и заверил граждан, что школы в стране смогут безопасно возобновить работу в среду.

«Я никогда не видел стрельбы в школе такого масштаба», — признался министр юстиции.

Король Карл XVI Густав также выразил свои соболезнования.

«С глубокой печалью и тревогой моя семья и я получили известие об ужасном злодеянии в Эребру», — сказал король.

В Швеции растет бандитизм

Многие учащиеся шведской системы школ для взрослых являются иммигрантами, стремящимися улучшить базовое образование и получить дипломы, которые помогут им найти работу в этой скандинавской стране, а также изучить шведский язык.

Швеция борется с волной перестрелок и взрывов, вызванных повсеместной преступностью банд, отмечает Reuters.

Из-за них в стране с населением 10 млн человек зафиксирован самый высокий уровень насилия с применением огнестрельного оружия на душу населения в ЕС за последние годы.

По европейским меркам в Швеции высокий уровень владения оружием, в основном используемым для охоты, хотя он намного ниже, чем в Соединенных Штатах, в то время как волна преступности, совершаемой бандами, выявила высокую распространенность незаконного оружия.

Однако смертельные случаи в школах случаются редко. По данным Шведского национального совета по предупреждению преступности, в период с 2010 по 2022 год в результате семи случаев смертельного насилия в школах погибли десять человек.