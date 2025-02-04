Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стрельба в шведском городе Эребру унесла жизни 10 человек

Полиция Швеции: при стрельбе в школе в Эребру погибли 10 человек

В шведском городе Эребру в результате стрельбы в школе Campus Risbergska погибли 10 человек. Информация об этом опубликована на сайте полиции Швеции.

«В результате инцидента погибли около 10 человек. В настоящее время мы работаем над идентификацией. Общее число пострадавших на данный момент неизвестно», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что стрелком может быть один из погибших. Предполагается, что преступник действовал один.

Происшествие со стрельбой случилось днем 4 февраля. Местным жителям посоветовали держаться в стороне от района, где расположена школа. Известно, что стрелок пользовался автоматическим оружием.

До этого сообщалось о стрельбе в Москве, где ввели план «Перехват», чтобы поймать преступника, скрывшегося на Mercedes.

Ранее в Астрахани мужчина выстрелил из пневматики в ногу прохожей, целясь в воробья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами