Стрельба в шведском городе Эребру унесла жизни 10 человек

Полиция Швеции: при стрельбе в школе в Эребру погибли 10 человек

В шведском городе Эребру в результате стрельбы в школе Campus Risbergska погибли 10 человек. Информация об этом опубликована на сайте полиции Швеции.

«В результате инцидента погибли около 10 человек. В настоящее время мы работаем над идентификацией. Общее число пострадавших на данный момент неизвестно», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что стрелком может быть один из погибших. Предполагается, что преступник действовал один.

Происшествие со стрельбой случилось днем 4 февраля. Местным жителям посоветовали держаться в стороне от района, где расположена школа. Известно, что стрелок пользовался автоматическим оружием.

До этого сообщалось о стрельбе в Москве, где ввели план «Перехват», чтобы поймать преступника, скрывшегося на Mercedes.

Ранее в Астрахани мужчина выстрелил из пневматики в ногу прохожей, целясь в воробья.