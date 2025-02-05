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Премьер Швеции назвал стрельбу у школы самой страшной в истории страны

Премьер Швеции: стрельба у школы в Эребру стала самой страшной в истории страны
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Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон назвал стрельбу у школы в городе Эребру самой страшной за всю историю страны. Об этом премьер-министр заявил на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале канцелярии кабинета министров.

Кристерссон отметил отметил, что пока трудно осознать масштабы случившегося. Он назвал происшедшее жестоким и смертоносным насилием против совершенно невинных людей и самой страшной массовой стрельбой в истории Швеции.

«Быть запертым в классе и испытывать страх за собственную жизнь — это кошмар, который никто не должен испытать», — сказал премьер-министр.

Король Швеции Карл XVI Густав выразил соболезнования пострадавшим. Он поблагодарил полицию, спасательную службу и врачей за спасение жизней людей.

Днем 4 февраля в результате стрельбы в школе Campus Risbergska в Эребру примерно в 200 километрах от Стокгольма погибли около 10 человек. Общее число пострадавших пока неизвестно. Полиция предполагает, что преступник действовал один. Он пользовался автоматическим оружием.

Ранее суд признал справедливым пожизненное наказание для напавшего на гимназию в Казани.

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