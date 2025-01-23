Стрельба произошла в школе в американском штате Теннесси

CBS News: в Нэшвилле в результате стрельбы в школе погибли два подростка

Два человека погибли в результате стрельбы в школе Antioch High School, расположенной в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси. Об этом сообщил телеканал CBS News.

По информации журналистов, утром 22 января около 11:09 по местному времени (около 19:09 мск) один из подростков открыл огонь из пистолета в столовой образовательного учреждения. Уже через две минуты после этого информация о ЧП поступила в местные правоохранительные органы.

Из материала следует, что ранения получили два ученика. Молодого человека и девушку доставили в медицинские учреждения, однако последнюю спасти не удалось. Кроме того, погиб сам стрелявший.

Всего в школе Antioch High School обучаются более 2,1 тыс. детей. После происшествия несовершеннолетних эвакуировали, при этом их родителей призвали не приходить в образовательное учреждение и не создавать суматоху.

«Полиция еще не выяснила мотивы стрелявшего, <...> пока не ясно, были ли пострадавшие девушка и молодой человек целями злоумышленника. Расследование продолжается», — говорится в публикации.

В тексте подчеркивается, что к текущему моменту специалисты не установили никакой связи между открывшим огонь подростком и ранеными учениками. Также в правоохранительных органах заявили об обнаружении в социальных сетях стрелявшего «подозрительных записей».

Как пишет Ura.ru, стрельбу в школе Antioch High School устроил 17-летний Соломон Хендерсон. Молодой человек называл себя «белым расистом» и публиковал в интернете соответствующий контент. Более того, незадолго до инцидента он обнародовал манифест, в котором выразил ненависть к афроамериканцам.

Ранее в Сербии осудили родителей подростка, устроившего стрельбу в школе в мае 2023 года.