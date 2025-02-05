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Минтранс РФ начал проверку танкерного флота

Минтранс РФ: проверка танкерного флота России будет включать около 500 компаний
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Виталий Тимкив/РИА Новости

В России началась проверка танкерного флота, ее пройдут примерно 500 компаний. Об этом сообщает министерство транспорта РФ на официальном сайте.

«Будет проведена оценка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов. Проверка затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, эксплуатирующих суда танкерного флота», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проверки завершат до конца навигации.

До этого правительство России приступило к реализации поручений президента РФ Владимира Путина по ревизии всего танкерного флота страны. Вице-премьер Виталий Савельев напомнил, что правительство было обязано привести в порядок танкерный флот и, если потребуется, разработать соответствующие законодательные акты. Цель этой проверки — оценить состояние флота и понять, можно ли его использовать без риска возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как крушения кораблей.

23 января Путин на совещании с членами правительства попросил Савельева доложить о ходе работ по ликвидации разлива мазута, произошедшего в результате крушения танкеров в акватории Черного моря. Савельев заявил, что новых масштабных выбросов мазута с танкеров в акватории Черного моря в настоящий момент не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что море в Севастополе будет обследовать специальное судно.

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