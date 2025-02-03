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Море в Севастополе будет обследовать специальное судно

Развожаев: море в Севастополе будет обследовать специальное судно
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

С 3 февраля море в Севастополе будет обследовать специальное судно. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В городе стартовали ходовые испытания и эксплуатация специальной техники и оборудования для сбора мазута.

«Работы в Севастополе ведутся в штатном режиме, идет постоянный мониторинг акватории и береговой черты, сбор и вывоз загрязненного грунта для утилизации; волонтеров к работам привлекаем по необходимости», — говорится в публикации.

Уточняется, что судно будет обследовать акваторию на предмет загрязнений воды и дна, результаты исследований получит оперштаб. Кроме того, уточнил Развожаев, закупят дополнительные боновые заграждения для закрытия бухт в случае необходимости.

Развожаев сообщил о старте первого этапа утилизации отходов мазута. На данный момент на полигон привезли более 640 тонн загрязненного грунта и провели сортировку.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря.

Ранее новые выбросы мазута обнаружили в Мостовском районе Кубани.

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