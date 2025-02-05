У берегов Индонезии произошло землетрясение

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 96 километрах к северо-западу от города Тернате на Молуккских островах. Подземные толчки произошли на глубине 99 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Власти не объявляли об угрозе цунами.

5 февраля сообщалось, что в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0 на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.

4 февраля остров Санторини в Греции покинули тысячи местных жителей из-за землетрясений, которые произошли в Эгейском море.

3 февраля сейсмолог Синанджан Озичер заявил, что существует риск разрушительного землетрясения в курортном регионе Турции, особенно в Измире, который подвержен опасности больше, чем Стамбул.

Ранее ученые нашли разрыв океанической плиты между Евразией и Аравийским полуостровом.