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Ученые нашли разрыв океанической плиты между Евразией и Аравийским полуостровом

Solid Earth: дно бывшего океана Неотетис создало впадину между Ираком и Турцией
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Solid Earth/phys.org

Международная группа ученых под руководством немецких специалистов из Геттингенского университета изучила, как горы Загрос в Ираке влияют на земную поверхность. Они выяснили, что глубоко под землей происходит разрыв древней океанической плиты Неотетис. Исследование опубликовано в научном издании Solid Earth.

Команда смоделировала изгиб земной поверхности вниз на основе нагрузки гор Загрос, где Аравийский полуостров сталкивается с Евразией. Они объединили полученный размер впадины с вычисленной топографией на основе мантии Земли, чтобы воспроизвести необычно глубокую впадину в юго-восточном сегменте исследуемой области.

Исследователи обнаружили, что вес гор сам по себе не может объяснить впадину глубиной 3-4 км, которая образовалась и была заполнена осадками за последние 15 млн лет.

Специалисты пришли к выводу, что этот прогиб обусловлен разрывом дна древнего океана Неотетис. В прошлом оно разделяло Аравийский и Евразийский континенты, но затем погрузилось в недра Земли по мере сближения материков.

По словам специалистов, открытие раскрыло взаимосвязь процессов в мантии и на поверхности планеты. Его результаты могут быть полезны при поиске полезных ископаемых, изучении геотермальной энергии и прогнозировании землетрясений, а также для понимания последствий столкновения континентов в других регионах Земли.

Ранее ученые узнали подробности столкновения континентов, породивших Гималаи и Альпы.

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