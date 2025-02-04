Тысячи человек покинули греческий остров Санторини после землетрясений

Остров Санторини в Греции покинули тысячи местных жителей из-за землетрясений, которые произошли в Эгейском море. Об этом пишет портал Sky News.

«В главном городе Санторини, Фире, улицы были пусты — редкое зрелище даже в межсезонье — за исключением небольших групп туристов», — говорится в материале.

Журналисты сообщают, что жители покидали остров целыми семьями на автомобилях и других средствах транспорта, включая паромы.

3 февраля глава измирского отделения Палаты инженеров-геофизиков Синанджан Озичер заявил, что существует риск разрушительного землетрясения в курортном регионе Турции.

В тот же день сообщалось, что на остров Санторини в Греции направили спасательные команды и палатки после того, как там зафиксировали сотни сейсмических толчков. В настоящее время в регионе закрыты школы, запрещены строительные работы и отменены публичные мероприятия.

Ранее мощное землетрясение произошло в Индонезии.