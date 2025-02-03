В курортном регионе Турции может произойти сокрушительное землетрясение

Существует риск разрушительного землетрясения в курортном регионе Турции, особенно в Измире, который подвержен опасности больше, чем Стамбул. Об этом заявил Синанджан Озичер, глава измирского отделения Палаты инженеров-геофизиков, передает РИА Новости.

Он отметил, что Северо-Анатолийский разлом, проходящий у берегов Стамбула, также может вызвать мощные толчки в этом мегаполисе.

По прогнозам, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в Стамбуле могут обрушиться более 90 тысяч зданий, и около 4,5 миллиона человек останутся без жилья. Ущерб может составить более $325 миллиардов.

Озичер подчеркнул, что грунт в Измире, состоящий из аллювиальных отложений толщиной до 120 метров, усиливает амплитуду сейсмических волн, что делает здания более уязвимыми. Он также прогнозирует, что в регионе может произойти землетрясение силой 6,9 балла, продолжительностью 20-22 секунды.

22 января землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано у берегов Турции.

Ранее ученые нашли разрыв океанической плиты между Евразией и Аравийским полуостровом.