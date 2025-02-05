В Китае произошло сильное землетрясение

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0 на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр толчков располагался в 67 км к западу от уезда Яркенд, в котором проживают 128 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

19 января на границе Китая и Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Толчок был зафиксирован в 51 км к востоку от района Байцзяньтан (Джеренбулак) города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в 02:15 по мск. Эпицентр землетрясения находился примерно в 154 км от границы с Казахстаном. Землетрясение оценивалось как «довольно сильное». О пострадавших и разрушениях не сообщается.

До этого вероятность землетрясения магнитудой 8-9 к югу от Японии выросла до 80%.

Ранее тысячи человек покинули греческий остров после землетрясений.