Подозреваемых в стрельбе и похищении человека на западе Москвы задержали

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе и похищении человека на западе Москвы

Сотрудники полиции задержали двоих человек, подозреваемых в стрельбе и похищении мужчины на Кастанаевской улице на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«В ближайшее время задержанные, 1998 и 2001 г.р., будут доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что жизни потерпевшего ничего не угрожает.

Вечером 4 февраля на Кастанаевской улице в Москве произошел конфликт между двумя группами мужчин, в ходе которого один из участников открыл огонь из травматического оружия в сторону знакомых. После этого одного из участников насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Агентство «Москва» сообщало, что с места происшествия скрылся черный Mercedes без номеров. Был объявлен план «Перехват».

Как писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причиной конфликта со стрельбой и похищением человека на западе Москвы стала иномарка. По информации агентства, потерпевший Ислам Хушалаев 2003 года рождения приобрел машину, однако она не понравилась его родителям. После этого мужчина связался с продавцом и назначил ему встречу, которая закончилась конфликтом.

Ранее водитель Mercedes устроил стрельбу у «Москвы-Сити» в честь своего дня рождения.