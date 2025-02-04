В Москве произошла стрельба, с места происшествия скрылся Mercedes без номеров

SHOT: в Москве ввели план «Перехват» после стрельбы на Кастанаевской улице

В Москве на Кастанаевской улице произошла стрельба. Об этом сообщает агентство «Москва», отметив, что информация проверяется.

По данным источника, с места происшествия скрылся черный Mercedes без номеров. Объявлен план «Перехват».

Telegram-канал SHOT пишет, что неизвестный открыл огонь из автоматического оружия около 21:00. Информации о пострадавших нет.

28 января полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из охолощенного оружия из автомобиля Mercedes-Benz у комплекса «Москва-Сити». Мужчина пояснил, что таким образом отмечал свой день рождения. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

До этого мужчина стрелял в автобус и ранил девочку в Амурской области.

Ранее россиянин открыл стрельбу с балкона и ранил прохожую.