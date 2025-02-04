Участника стрельбы на западе Москвы насильно увезли в неизвестном направлении

Участника стрельбы в Москве посадили в авто и увезли в неизвестном направлении

Во вторник вечером на улице Кастанаевской в Москве произошел конфликт между двумя группами мужчин. Один из участников открыл огонь из травматического оружия в сторону знакомых. После этого другого мужчину насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба Следственного комитета Москвы.

По данному инциденту Дорогомиловским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

Агентство «Москва» сообщало, что с места происшествия скрылся черный Mercedes без номеров. Был объявлен план «Перехват».

Telegram-канал SHOT писал, что неизвестный открыл огонь из автоматического оружия около 21:00. Информации о пострадавших нет.

Ранее стрельба произошла в шведской школе.