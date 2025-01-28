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Водитель Mercedes устроил стрельбу у «Москва-Сити» в честь своего дня рождения

В Москве мужчина на Mercedes устроил стрельбу в честь своего дня рождения
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Depositphotos

Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из охолощенного оружия из автомобиля Mercedes-Benz у комплекса «Москва-Сити». Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 23-летнего подозреваемого. Задержанный сообщил, что стрелял из охолощенного оружия, которое впоследствии выбросил в Москву-реку», — говорится в сообщении агентства.

Мужчина пояснил, что таким образом отмечал свой день рождения. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

До этого мужчина стрелял в автобус и ранил девочку в Амурской области.

В отношении мужчины полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что амурчанин в свободное время любил стрелять. Оружие у злоумышленника изъяли.

Мужчина не признал свою вину. В настоящее время злоумышленник находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что чебоксарцы устроили стрельбу на парковке.

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