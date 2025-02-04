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Названа причина стрельбы и похищения человека на западе Москвы

ТАСС: причиной стрельбы и похищения человека в Москве стала купленная машина
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Global Look Press

Причиной конфликта со стрельбой и похищением человека на западе Москвы стала купленная ранее иномарка. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Потерпевший купил машину, но родителям она не понравилась. Молодой человек позвонил продавцу и назначил встречу, которая в итоге закончилась конфликтом», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, потерпевший — Хушалаев Ислам, 2003 года рождения. В настоящий момент молодого человека ищут.

Вечером 4 февраля на Кастанаевской улице в Москве произошел конфликт между двумя группами мужчин, в ходе которого один из участников открыл огонь из травматического оружия в сторону знакомых. После этого одного из участников насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Агентство «Москва» сообщало, что с места происшествия скрылся черный Mercedes без номеров. Был объявлен план «Перехват».

Ранее астраханец устроил стрельбу с балкона по воробьям и попал в человека.

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