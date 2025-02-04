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Упавший под Актау самолет перед крушением хаотично менял траекторию полета

Минтранс Казахстана: борт AZAL перед крушением хаотично менял траекторию полета
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Самолет Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение под Актау в декабре прошлого года, перед тем как рухнуть, резко менял высоту и траекторию полета в целом. Об этом говорится в предварительном отчете о деталях трагедии, который на своем сайте опубликовал минтранс Казахстана.

«Ориентировочно в 11:21 стали наблюдать самолет, хаотично меняющий траекторию полета (резкий набор/снижение высоты)», — указано в документе.

Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер следовал из Баку в Грозный, однако в тот день столица Чечни подверглась атаке украинских дронов.

Незадолго до падения экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку в казахстанском городе. 27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной авиакатастрофы послужило «вмешательство извне».

28 декабря президент РФ Владимир Путин созвонился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и принес извинения за инцидент с лайнером. Российский лидер пояснил, что воздушное судно пыталось приземлиться в Грозном, когда в городе работали системы противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что в обломках разбившегося самолета AZAL нашли необычные повреждения.

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Крушение самолета в Казахстане
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