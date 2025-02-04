В обломках разбившегося самолета AZAL нашли необычные повреждения

При осмотре обломков самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение у аэропорта Актау, обнаружены многочисленные отверстия и металлические фрагменты неизвестного происхождения. Об этом говорится в предварительном отчете, опубликованном на сайте правительства Казахстана.

В хвостовой части, киле, стабилизаторе, а также на левом крыле и двигателе выявлены сквозные и несквозные отверстия разной величины. Некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму.

Среди обломков найдены посторонние металлические объекты. Их фотографии приложены к отчету, но происхождение пока не установлено. Для определения причин повреждений назначены экспертизы, включая анализ металлических фрагментов.

В отчете также сказано, что у самолета не работали оба GPS.

25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау, расположенного на западе Казахстана. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 граждан России, включая 11-летнюю девочку, 37 — Азербайджана, 6 — Казахстана и 3 — Киргизии. По информации казахстанского минздрава, в результате катастрофы выжили 29 человек.

Ранее в Баку заявили о публикации в России дезинформации о крушении самолета AZAL.