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Власти Казахстана опубликовали предварительный отчет по крушению у Актау

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный доклад о крушении под Актау
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Kazakhstan Emergencies Ministry/Reuters

Министерство транспорта Казахстана опубликовало на своем портале предварительный доклад об обстоятельствах авиакатастрофы, случившейся в декабре прошлого года под Актау.

Согласно документу, в 05:13 экипаж самолета ощутил удар по борту, после чего сработала звуковая сигнализация отключения автопилота. Затем в 3-й гидросистеме резко упало давление, а уровень жидкости снизился до нуля.

Отмечается, что положение рулей управления перешло в нулевое положение и до конца полета оставалось в таком виде.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер следовал из Баку в Грозный, однако в тот день столица Чечни подверглась атаке украинских дронов.

Незадолго до падения экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку в казахстанском городе. 27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной авиакатастрофы послужило «вмешательство извне».

28 декабря президент РФ Владимир Путин созвонился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и принес извинения за инцидент с лайнером. Российский лидер пояснил, что воздушное судно пыталось приземлиться в Грозном, когда в городе работали системы противовоздушной обороны.

Ранее власти Казахстана заявили, что расшифровка переговоров с экипажем самолета AZAL, потерпевшего крушение у Актау, отличается от материалов «черных ящиков».

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Крушение самолета в Казахстане
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