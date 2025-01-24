«Не означает, что это истина». Слитая расшифровка беседы с экипажем AZAL отличается от оригинала

На месте крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от города Актау, Казахстан, 25 декабря 2024 года

Слитая в сеть расшифровка переговоров с экипажем самолета AZAL, потерпевшего крушение у Актау, отличается от материалов «черных ящиков», заявили власти Казахстана. В сеть, предположительно, попали записи наземных служб, а не записи бортовых самописцев. В середине января Baza опубликовала «расшифровку» переговоров, из которых следовало, что экипаж несколько раз пытался зайти на посадку в Грозном, затем сообщил местным диспетчерам, что в самолет попала птица и «в кабине два кресла взорвались». Что известно о ходе расследования — в материале «Газеты.Ru».

Когда будут результаты расследования

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий комиссию по расследованию авиакатастрофы в Актау, рассказал, что члены комиссии надеются опубликовать предварительные данные расследования уже на следующей неделе .

По его словам, к расследованию подключились представители ИКАО.

«Порядка 17-18 человек — эксперты РФ, Азербайджана, Казахстана <…> Кроме этого, было возбуждено уголовное дело — есть баллистическая и взрыво-техническая экспертиза. Наши силовики в плотном контакте работают», — добавил Бозумбаев.

Обломки самолета находятся в Казахстане. Их обследовали международные эксперты. По словам Бозумбаева, у всех экспертов был равный доступ к информации при расшифровке «черных ящиков».

«Материалы расшифровки находятся у группы, которая под минтрансом, она расследует именно авиационное происшествие, то есть что случилось, когда случилось, как себя вел экипаж, профессионально-непрофессионально, какие команды с земли были. Я думаю, что потом открытие этих материалов многие инсинуации развеет», — объяснил вице-премьер Казахстана.

«Это не слив»

По его словам, опубликованная ранее расшифровка переговоров пилотов отличается от материалов «черных ящиков». Казахстанский чиновник отметил, что власти не собираются возбуждать уголовное дело из-за произошедшей утечки.

«Зачем искать источник слива, если мы не рассматриваем его как слив расшифровок черных ящиков?» — объяснил он.

«Где-то в интернете кто-то что-то опубликовал. Это не означает, что это истина. Есть большое отличие от содержимого черных ящиков», — отметил Бозумбаев.

По его словам, в сеть, предположительно, попали записи наземных служб, а не записи бортовых самописцев. «Я не слышал переговоров членов экипажа. В черном ящике есть все переговоры, которые вел капитан, пилот и члены экипажа. Они немножко больше», — добавил вице-премьер.

«Удар птицы, кресла взорвались»: что говорили пилоты перед крушением самолета в Актау В сети появилась расшифровка переговоров экипажа разбившегося самолета «Азербайджанских авиалиний»... 15 января 22:53

Бозумбаев подчеркнул, что никакие данные утеряны не были, их копии передали России и Азербайджану, и призвал дождаться официальных результатов расследования.

Расшифровку переговоров членов экипажа самолета AZAL с диспетчерами в Грозном, Ростове-на-Дону и Актау опубликовало издание Baza. Пилоты заявляли, что у лайнера «отказало управление» и произошел «удар в кабине». Также они сообщили, что в салоне «два кресла взорвались», интересовались возможностью приземления в Махачкале, а позже самостоятельно приняли решение отправиться в Актау.

Тогда в минтрансе Казахстана сообщали, что не станут комментировать неофициальные данные о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний». Там подчеркнули, что опубликованная в интернете информация «не имеет какого-либо официального источника».

Позднее журналисты Baza уточнили, что публиковали не содержимое «черных ящиков», а переговоры только между пилотами и диспетчерами.

Что говорят в России и Азербайджане

СК России сообщал, что специалисты анализируют переговоры диспетчеров с командиром самолета. «Черные ящики» вернули из Бразилии в Казахстан 15 января.

«Открыли черные ящики. Их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования, сейчас не нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые по большому счету не подтверждаются информацией из черных ящиков», — говорил глава МИД России Сергей Лавров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в конце декабря заявил, что самолет повредили «огнем с земли». По словам главы государства, окончательные выводы можно будет сделать после изучения «черных ящиков», однако точно ясно одно: лайнер потерял управление из-за работы систем РЭБ.

«Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, она должна признать свою вину. В-третьих, она должна наказать виновных, привлечь их к ответственности и выплатить компенсацию правительству Азербайджана, а также пострадавшим пассажирам и членам экипажа. Это наши условия», — настаивал Алиев.

Следовавший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 потерпел крушение 25 декабря возле аэропорта Актау. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира. В результате авиакатастрофы выжили 29 человек.