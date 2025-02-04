Стали известны дата и место похорон основателя батальона «Арбат» Саркисяна

Глава Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян будет похоронен 7 февраля на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом говорится в сообщении батальона в Telegram-канале.

«Прощание с нашим братом состоится на Троекуровском кладбище в зале прощания 6 февраля с 16:00 до 21:00. Похороны в пятницу 7 февраля на Троекуровском кладбище с 10:00», — говорится в сообщении.

Утром 3 февраля в фойе первого этажа дома в московском жилом комплексе «Алые паруса» произошел взрыв. Травмы получили пять человек, в числе которых жильцы дома и консьерж. Один человек умер на месте взрыва, второй, основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, скончался после операции. По данным Telegram-канала 112, второй человек — смертник, который привел в действие взрывное устройство.

По информации источника Telegram-канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. По предварительной версии, таким образом злоумышленники пытались устранить Армена Саркисяна.

На фоне случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении. При этом пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга отказался комментировать взрыв в жилом доме, призвав дождаться результатов работы специальных служб.

Ранее СМИ рассказали о смертнике, который взорвал Саркисяна в ЖК «Алые паруса».