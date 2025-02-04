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СМИ рассказали о смертнике, который взорвал Саркисяна в ЖК «Алые паруса»

SHOT: у подорвавшего Саркисяна смертника была татуировка меча на ноге
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Кадр из видео/Telegram-канал «Столичный СК»

У смертника, подорвавшего Армена Саркисяна в ЖК «Алые паруса», была татуировка меча на левой голени. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«На голове — темные короткие волосы и залысина. В момент взрыва он был одет в темную одежду и осенние полуботинки черного цвета с молниями», — сообщает издание.

Взрыв в фойе первого этажа дома ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, а позже Telegram-канал Baza уточнил, что в числе потерпевших пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника Telegram-канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Предполагается, что целью преступников был глава Федерации бокса Донецкой народной республики и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Пострадавшего мужчину госпитализировали, однако спасти его не удалось.

До этого ТАСС сообщило, что в подготовке покушения на Армена Саркисяна участвовали несколько лиц.

Ранее на видео попала эвакуация Армена Саркисяна из-за слежки за день до взрыва.

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Взрыв в ЖК «Алые паруса»
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