Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следком возбудил дело после атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области

Следком: после атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожье завели дело
close
Telegram-канал Балицкий Евгений

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на школьный автобус в Запорожской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

«В рамках расследования уголовного дела следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления»‎, — говорится в сообщении.

4 февраля в Запорожской области при атаке БПЛА был поврежден школьный автобус. Позже глава региона Евгений Балицкий уточнил, что всего в транспорте было 20 детей и двое сопровождающих взрослых. Пятерых пострадавших детей привезли на дообследование.

Также ранен водитель автобуса. У него осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица. Уточняется, что его транспортируют в Мелитопольскую областную больницу.

До этого дрон ВСУ попал по маршрутке в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков позже сообщил в Telegram-канале, что ранены водитель и пассажирка.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами