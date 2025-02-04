Следком возбудил дело после атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области

Следком: после атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожье завели дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на школьный автобус в Запорожской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

«В рамках расследования уголовного дела следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления»‎, — говорится в сообщении.

4 февраля в Запорожской области при атаке БПЛА был поврежден школьный автобус. Позже глава региона Евгений Балицкий уточнил, что всего в транспорте было 20 детей и двое сопровождающих взрослых. Пятерых пострадавших детей привезли на дообследование.

Также ранен водитель автобуса. У него осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица. Уточняется, что его транспортируют в Мелитопольскую областную больницу.

До этого дрон ВСУ попал по маршрутке в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков позже сообщил в Telegram-канале, что ранены водитель и пассажирка.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.