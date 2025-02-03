Стало известно, что бомбу в ЖК «Алые паруса» заложили утром

Правоохранители: взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» заложили сегодня утром

Взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» в Москве было заложено утром 3 февраля. Об этом сообщили правоохранительные органы, передает ТАСС.

На месте происшествия работают саперы, которые уже изъяли элементы СВУ.

Кто именно заложил бомбу и как она была приведена в действие, пока не установлено.

Telegram-канал 112 со ссылкой на собственные источники сообщает, что после взрыва в московском ЖК «Алые паруса» следователи разыскивают мужчину в возрасте от 35 до 45 лет, который мог заложить взрывное устройство.

Взрыв в фойе первого этажа дома на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, позже Telegram-канал Baza уточнил, что травмы получили пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса.

ТАСС пишет, что бомбу в комплекс мог пронести курьер. Мощность взрывного устройства составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Предполагается, что целью подрыва был руководитель Федерации бокса Донецкой народной республики и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.

Ранее в Кремле отреагировали на взрыв в московском ЖК «Алые паруса».