Депздрав Москвы рассказал о состоянии четырех пострадавших в ЖК «Алые паруса» в Москве

Состояние четырех пострадавших в ЖК «Алые паруса» в Москве, где случился взрыв, оценивается как тяжелое. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Пострадавших госпитализировали в многопрофильные стационары. Проводится комплекс диагностических и лечебных мероприятий, оказывается необходимая медпомощь.

«Предварительно в результате пострадало четыре человека, их состояние оценивается как тяжелое», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что на место ЧП незамедлительно прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и несколько машин скорой.

Ранее сообщалось, что прокурор города Москвы Максим Жук поручил первому заместителю прокурора города Сергею Савенкову отправиться на место взрыва в ЖК «Алые паруса».

Инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разворотило потолок в холле на первом этаже. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позже канал уточнил, что пострадали пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника канала SHOT, самодельное взрывное устройство или граната были заложены под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек, в том числе женщина, шли через холл к выходу из жилкомплекса.

Baza также сообщила, что, по предварительным данным, взрывчатка детонировала в лифтовом холле. Однако пока не установлено точно, где она была заложена.

Ранее стало известно, что несущие конструкции элитного ЖК в Москве не повреждены при взрыве.