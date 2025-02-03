RT: взрыв в «Алых парусах» мог случиться из-за бизнес-разборок или покушения

Следствие рассматривает две версии причин взрыва в ЖК «Алые паруса». Об этом сообщили RT в правоохранительных органах.

По данным источников, первая версия случившегося, которую рассматривают следователи, — бизнес-разборки.

Также проверяют на вероятность покушения ГУР Украины на основателя добровольческого батальона «Арбат» и главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Он проживал в Горловке, занимался подготовкой бойцов ДНР, также он основал батальон «Арбат». На Украине он объявлен в розыск, раньше у него было украинское гражданство.

Саркисян в результате взрыва потерял часть левой ноги и впал в кому. При взрыве пострадали охранник главы Федерации бокса Олег Касперович и еще несколько человек. Касперович госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разворотило потолок в холле на первом этаже.

Ранее в Госдуме заявили об украинском следе во взрыве в ЖК «Алые паруса».