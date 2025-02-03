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Астраханский завод приостановил работу перед атакой БПЛА

Бабушкин: астраханский ГПЗ «Газпрома» приостановил работу перед атакой БПЛА
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Shutterstock

Астраханский газоперерабатывающий завод (входит в «Газпром переработка») решил приостановить работу перед атакой беспилотными летательными аппаратами в ночь на 3 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Он назвал ситуацию контролируемой.

«Получив заблаговременные сигналы об опасности БПЛА, предприятие остановило свою работу, что позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности», — написал Бабушкин.

По его словам, Росприроднадзор и служба мониторинга ГПЗ ведут постоянный анализ экологического состояния воздуха.

Ночью 3 февраля беспилотники атаковали газораспределительный завод под Астраханью.

Незадолго до этого в городе Ахтубинске Астраханской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Глава населенного пункта Александр Сиваков призвал жителей сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.

Также беспилотники предприняли попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. Telegram-канал Baza сообщил, что, по предварительным данным, в результате падения обломков НПЗ не поврежден и продолжает функционировать.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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