Беспилотники атаковали газораспределительный завод под Астраханью

Беспилотные летательные аппараты атаковали газораспределительный завод под Астраханью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«К месту стянуты машины пожарной службы», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:04 по московскому времени.

По данным Telegram-канала SHOT, в настоящее время возгорания не видно, местные жители слышали минимум один взрыв и заметили яркую вспышку над городом.

Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого в городе Ахтубинске Астраханской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Глава населенного пункта Александр Сиваков призвал жителей сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.

Также беспилотники предприняли попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. Telegram-канал Baza сообщил, что, по предварительным данным, в результате падения обломков НПЗ не поврежден и продолжает функционировать.

По информации Telegram-канала Mash, в Волгограде ночью произошло порядка 50 взрывов на фоне атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Местные жители отмечали, что украинские дроны пролетали низко над городом — примерно в 300 метрах над крышами домов.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.