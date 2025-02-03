В астраханском городе объявили об угрозе атаки дронов

В городе Ахтубинске Астраханской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава населенного пункта Александр Сиваков в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:45 по московскому времени.

Сиваков призвал жителей города сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотники предприняли попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. По предварительным данным, в результате падения обломков НПЗ не поврежден и продолжает функционировать.

По информации Telegram-канала Mash, в Волгограде ночью произошло порядка 50 взрывов на фоне атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Местные жители отмечали, что украинские дроны пролетали низко над городом — примерно в 300 метрах над крышами домов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.