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Жители Волгограда сообщили об атаке беспилотников на город

Baza: дроны попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Волгограде
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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты предприняли попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Волгограде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Жители Волгограда сообщают о взрывах и атаке беспилотников на город. Предварительно, была попытка атаковать местный НПЗ», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:26 по московскому времени.

По предварительным данным, в результате падения обломков НПЗ не поврежден и продолжает функционировать, говорится в публикации. В Telegram-канале добавили, что после атаки в нескольких районах города отключилось электричество.

Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого об угрозе атаки беспилотников предупреждали жителей Тамбовской и Самарской областей. Жителей призвали соблюдать спокойствие, а в случае обнаружения дрона укрыться в безопасном месте.

Накануне вечером Минобороны России сообщило, что за 70 минут средства ПВО ликвидировали над регионами России два украинских беспилотника. По данным ведомства, дроны атаковали Белгородскую и Ростовскую области с 20:00 до 21:10.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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