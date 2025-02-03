Повторные выбросы мазута обнаружены в Мостовском районе Кубани

Повторные выбросы мазута произошли в Мостовском районе Кубани. Об этом сообщил оперативный штаб региона в официальном Telegram-канале.

«Выбросы нашли во время обязательного утреннего мониторинга береговой линии. Капли мазута у воды соберут в первую очередь. Далее команды муниципалитетов вернутся к деликатной уборке – очистке пляжа с помощью просеивания», — говорится в сообщении.

Накануне на пляже в селе Витязево Краснодарского края произошли повторные выбросы мазута после крушения танкеров.

Также 2 февраля сообщалось, что водолазы за сутки собрали и подняли на поверхность более одной тонны нефтепродуктов в районе села Витязево в Анапе.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море и Азовское моря.

Судовладелец «Волгонефти-239» рассказал об оставшихся танкерах серии.