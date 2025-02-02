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Со дна в Анапе подняли за сутки более тонны мазута

МЧС: водолазы за сутки подняли со дна у причала в Анапе 1350 кг мазута
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Alexey Pavlishak/Reuters

Водолазы за сутки собрали и подняли на поверхность более одной тонны нефтепродуктов в районе села Витязево в Анапе. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«За прошедшие сутки обследовано дно и причал в районе поселка Витязево. Под водой за сутки вручную собрано и поднято на поверхность 27 мешков (1350 кг) с нефтепродуктами», — говорится в сообщении.

Всего водолазными группами МЧС с начала работ проведено 230 спусков.

В ведомстве отметили, что ежедневно обследуется более 955 км берега. На 17 участках зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов.

С момента аварии двух танкеров в Керченском проливе было очищено более 347 км берега, собрано более 178 563 тонны загрязненного песка и грунта, добавили в МЧС.

Накануне сообщалось, что в Краснодарском крае длину защитного рва с валом, который должен защитить местные пляжи от штормов и выбросов мазута, увеличили до 21,2 км.

Ранее началась резка танкера «Волгонефть-239».

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