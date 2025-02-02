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На Кубани произошли повторные выбросы мазута

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
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Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

На пляже в селе Витязево Краснодарского края произошли повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Пляж в с. Витязево — Мостовской район 2 февраля к работам приступил. На береговой линии зафиксировали небольшие повторные выбросы фракций мазута. Команда Мостовского района приступила к работам. В первую очередь соберут мелкие фракции около воды, далее вернутся к деликатной уборке — очистке пляжа с помощью просеивающих лопат», — сказано в сообщении.

2 февраля сообщалось, что водолазы за сутки собрали и подняли на поверхность более одной тонны нефтепродуктов в районе села Витязево в Анапе.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.

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