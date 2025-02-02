Судовладелец «Волгонефти-239» рассказал об оставшихся танкерах серии

У владельца танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, осталось одно судно данной серии, которое не требует ремонта. Об этом РИА Новости рассказали в ЗАО «Волгатранснефть».

Исправное судно сейчас на реке Дон. Всего у компании пять танкеров данной модели.

«Танкеры, которые на отстое и не могут двигаться сейчас, будут ждать открытия навигации, чтобы по реке дойти до судоремонтных заводов», — говорится в сообщении.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря, потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Причиной послужили экстремальные погодные условия, в том числе сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море.

31 января вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что меры по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239» реализованы раньше срока.

Ранее россиянам показали, как водолазы собирают загрязненный песок в Черном море.